Giorno della memoria, doppio concerto all’Istituto Peri-Merulo

Domenica 28 gennaio, per “L’Ora della Musica”, alle ore 11 il gruppo strumentale dell’Istituto Musicale esegue un adattamento dei Quadri da un’esposizione di Musorgski; alle ore 16, la versione con voce recitante per la nuova rassegna per giovanissimi “Lo Scrigno dei Suoni”.

Un concerto, alla mattina, con l’adattamento originale di una celebre suite eseguito dagli allievi dei corsi di musica da camera, e uno al pomeriggio rivolto a un pubblico giovanissimo. Domenica 28 gennaio, per le iniziative in programma per il Giorno della memoria, doppio appuntamento nella sede di Reggio Emilia (via Dante Alighieri 11) dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”.

Alle ore 11.00 all’auditorium Masini, per la rassegna “L’Ora della Musica”, il gruppo strumentale dell’Istituto Peri-Merulo, diretto da Marco Fiorini, eseguirà la trascrizione adattata per ottoni, due pianoforti e percussioni dei Quadri da un’esposizione – Ricordo di Viktor Hartmann, la composizione più famosa del russo Modest Petrovič Musorgski.

La suite, composta da 10 brani ispirati ai Quadri e da cinque promenades, ha un carattere fortemente sperimentale: in particolare, il pianismo di tipo percussivo taglia completamente i ponti con la tradizione romantica, aprendo le porte alla musica del Novecento. Non meno moderno si presenta il linguaggio armonico, grazie all’uso massiccio di pedali e accordi dissonanti.

L’esecuzione è il risultato del lavoro svolto durante l’anno accademico, nell’ambito dell’attività di Musica da camera, dalle Classi di Ottoni, Pianoforte e Percussioni dei professori Marco Fiorini, Franca Bacchelli e Francesco Repola. Il Gruppo Strumentale è formato da Innocenzo Caserio, Paolo Barigazzi, Matteo Federici e Michele Mori alle trombe, Federico Fantozzi e Sabrina De Rosa ai corni, Samuele Galimberti al trombone, Filippo Archetti alla tuba, Valentina Wang e Giulia Marras ai pianoforti, Matteo Rovatti, Marco Lazzaretti e Diego Fabbi alle percussioni.

Alle ore 16.00, sempre all’auditorium Masini si tiene il primo dei 4 concerti della rassegna “Lo Scrigno dei Suoni”: I quadri da un’esposizione di Musorgskij saranno riproposti dal gruppo strumentale guidato dal maestro Fiorini in una Favola dei quadri per bimbi e ragazzi, con la partecipazione di Samantha Vergari alla voce recitante.

La rassegna “L’Ora della Musica” è promossa da Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo”, con la collaborazione, il patrocinio e il sostegno di: Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Monti, Fondazione Pietro Manodori, Istoreco, Istituto Alcide Cervi, Iren, Casa musicale del Rio e associazione Pianeta musica.

Ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Per informazioni: tel. 0522 456771, e-mail direzioneperi@municipio.re.it, sito www.peri-merulo.it