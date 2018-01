Linea convenzionale Bologna-Prato: circolazione ferroviaria sospesa nell’ultimo fine settimana di gennaio e nel primo di febbraio

» Bologna - Trasporti

Da sabato 27 a domenica 28 gennaio e da sabato 3 a domenica 4 febbraio Rete Ferroviaria Italiana eseguirà interventi propedeutici al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea convenzionale Bologna – Prato, pianificati a partire dalla prossima estate. Si tratterà, in particolare, di attività di fresatura all’interno della galleria Cà di Serra – fra San Benedetto Val di Sambro e Grizzana – funzionali a consolidare il cronoprogramma dei lavori. Inoltre, saranno sostituiti 26 deviatoi.

Per consentire l’attività dei cantieri è stato necessario modificare il programma di circolazione dei treni nei due fine settimana.

Il nuovo orario in vigore in quelle giornate – definito con le società di trasporto e di concerto con le Regioni Emilia Romagna e Toscana – è interamente consultabile su www.trenitalia.com. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Sul sito di Trenitalia sono anche scaricabili le fiches orarie dei treni regionali in vigore nei due week end (http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Orari-regionali-digitali).

A seguire una sintesi delle modifiche.

TRENI REGIONALI

sabato 27 gennaio e sabato 3 febbraio

cancellati tutti i treni regionali fra Bologna Centrale e San Benedetto Val di Sambro/Prato/Firenze

dalle 8.00 alle 23.30 treni spola fra Bologna e Pianoro, con partenze ogni ora e mezzo e potenziamenti nell’orario di rientro degli studenti.

treni spola fra Vaiano e Prato/Firenze

autobus diretti, via autostrada, fra Bologna Centrale e Prato con unica fermata a San Benedetto Val di Sambro

autobus fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro e fra San Benedetto Val di Sambro e Vaiano con fermate nelle stazioni intermedie

TRENI REGIONALI

domenica 28 gennaio e domenica 4 febbraio

cancellati tutti i treni regionali fra Bologna Centrale e San Benedetto Val di Sambro/Prato/Firenze

autobus diretti via autostrada fra Bologna Centrale e Prato con unica fermata a San Benedetto Val di Sambro

autobus fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro e fra San Benedetto Val di Sambro e Vaiano con fermate nelle stazioni intermedie

INTERCITY

cancellati fra Bologna e Firenze e sostituiti con servizio treno navetta su linea AV

IC 585 Trieste – Roma limitato a Bologna, IC 590 Napoli – Milano limitato a Firenze, IC 597 Milano – Napoli originario da Firenze, IC 1590/1591 Reggio Calabria – Milano – Reggio Calabria cancellati

INTERCITY NOTTE – EURONIGHT

Percorreranno gli itinerari alternativi via Rimini – Ancona/Falconara – Orte

Regolare il servizio sulla linea AV Bologna – Firenze.