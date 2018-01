Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 27 gennaio

» Meteo

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli e irregolari in mattinata sul settore occidentale della regione e quota neve intorno a 1700-1800 metri; nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità e graduali schiarite durante le ore serali; visibilità ridotta per la presenza di foschie e nebbie durante la mattina e la sera. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 6 gradi sulle aree di pianura e 9 gradi sulla fascia costiera; massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli settentrionali tendenti a ruotare e a disporsi da ovest/nord-ovest. Mare: poco mosso.

(Arpae)