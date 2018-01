Reggio Emilia: controlli della Municipale in centro e in zona stazione con l’unità cinofila

» Cronaca - Reggio Emilia

Tra martedì 23 gennaio e oggi sono una quarantina le persone che sono state controllate dalla Polizia municipale nell’ambito di operazioni di presidio del territorio svolte in centro storico, in particolare nella zona dei teatri, e nell’area limitrofa alla stazione. I controlli, effettuati insieme all’unità cinofila della Polizia municipale Matildica Val Tassobbio, hanno permesso di individuare cinque persone in possesso di sostanze stupefacenti e un cittadino marocchino con permesso di soggiorno scaduto. In totale sono stati sequestrati circa dieci grammi di sostanze stupefacenti.

Nella pomeriggio di oggi, venerdì 26 gennaio, gli agenti hanno setacciato il parco delle Paulonie e l’area verde che circonda il supermercato di via Sani, i portici di San Pietro e l’area tra piazza della Vittoria e il parco del Popolo. A finire nei guai sono stati due cittadini marocchini di 22 e 35 anni, entrambi con regolare permesso di soggiorno, seduti sulle panchine alla Paulonie, sorpresi dal fiuto del cane polizziotto, con poco più di un grammo di hashish e 0,80 grammi di marijuana. Nella zona dei Teatri, invece, l’animale ha individuato uno studente spagnolo di 26 anni in possesso di un grammo di marijuana.

Nel pomeriggio di martedì 23 gennaio invece, gli agenti hanno rinvenuto una dose di cocaina e oltre sette grammi di hashish. Lo stupefacente era in parte addosso a una ragazza di 30 anni seduta sui gradini del teatro Valli e in parte nascosto nell’incavo di una colonna dello stesso teatro. La giovane è stata segnalata all’autorità come consumatrice di stupefacenti. Sempre nel pomeriggio di martedì un 43enne di origini marocchine è stato denunciato per immigrazione clandestina e accompagnato in questura.