Rubati da un furgone, in zona Aquatico, 2000 euro di incassi delle slot

Ieri, in piazzale Lari nei pressi della piscina Aquatico, ignoti, dopo aver infranto il vetro lato guida di un furgone in uso ad un 49enne italiano, impiegato per una ditta emiliana addetta al recupero degli incassi delle slot machine, si sono introdotti nel vano di carico e hanno divelto una cassaforte contenente l’incasso di circa € 2000. L’allarme alla polizia ieri sera intorno alle 20.30 dallo stesso impiegato. Il veicolo, in sosta presso una zona del parcheggio con poca luce, è risultato uno scenario favorevole alla compiuta azione criminale dei malfattori. Numerose tracce sono state rilevate dal personale della Polizia Scientifica intervenuto sul posto. Sono in corso approfondimenti investigativi ad ampio raggio al fine di provvedere all’identificazione dei malfattori.