Sei automezzi sequestrati in soli due giorni a Reggio Emilia per mancanza della copertura assicurativa

» Cronaca - Reggio Emilia

Prosegue il lavoro degli uomini del Comando di Polizia Stradale finalizzato a rendere maggiormente sicura la circolazione stradale sulla viabilità dell’intera provincia di Reggio Emilia. Attuando alcuni dispositivi articolati lungo le strade maggiormente percorse dal traffico locale, gli Agenti della Polizia Stradale negli ultimi due giorni hanno sorpreso ben 6 complessi veicolari privi di copertura assicurativa. Detti mezzi pesanti, di proprietà di alcune aziende di trasporto, al momento dei controlli stavano effettuando il trasporto di merce verso magazzini della provincia di Reggio Emilia.

In particolare, tre di questi veicoli fermati in differenti luoghi ed in giorni diversi, soro risultati appartenere alla medesima azienda che risulta tra l’altro titolare di altri veicoli e per tali motivi, verranno effettuati mirati controlli per accertare la titolarità della copertura assicurativa anche sugli altri mezzi di trasporto. Tutti i veicoli privi di copertura assicurativa, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo da parte degli Agenti della Polizia Stradale i quali hanno contestato diverse violazioni amministrative per un importo totale di € 5.000.

Il dato relativo ai primi giorni del 2018 fa notare come il fenomeno della mancanza dell’assicurazione interessi anche il territorio della provincia reggiana. Tali comportamenti vengono appurati anche in sede di rilevamento di incidenti stradali, con conseguenze non di poco conto, in merito al previsto risarcimento di danni.

La verifica sulla copertura assicurativa risulta uno degli obbiettivi che gli Agenti del Comando Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia, intende conseguire nell’ambito dei controlli quotidiani finalizzati a rendere più sicura la circolazione lungo le strade della nostra provincia.