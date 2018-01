Winter Village: nell’installazione di piazza Verdi un fine settimana tra musica e laboratori per i bambini

» Bologna

Domani, sabato 27 gennaio alle 15, il Winter Village in piazza Verdi ospita il laboratorio interattivo di circo sociale del progetto Montagnola Open Circus. E’ un laboratorio che propone ai partecipanti, al massimo trenta persone, di sperimentare modalità e strumenti propri del circo sociale che prevedono la disponibilità a mettersi in gioco, al contatto reciproco e a collaborare in gruppo. Il laboratorio è a ingresso gratuito, un box permetterà di lasciare un contributo per la compagnia.

Domenica 28 gennaio alle 12 ai piedi dell’installazione dei container scatterà la jam session musicale dell’Estradis trio live.

A seguire lo spettacolo del Circo errante stabile, “Il gran buffet magico”. Due clown girovaghi, il Bianco e il Rosso, sostano in una città con il loro circo ultra piccino e riescono, attraverso la magia, a creare un grande buffet per tutti i gusti e i generi. Ingresso libero fino a un massimo di trenta persone, un box permetterà di lasciare un contributo per la compagnia.

In via del Guasto questa sera, dalle 21, dj set di Oscx2 e domani sera, dalle 22, dj set di Gipsy Caravan con Andrea Menabo e Nicolò Scalabrin alla chitarra e Filippo Cassanelli al contrabbasso.

Questo è anche il fine settimana in cui parte il programma de La via Zamboni con due appuntamenti dedicati al Giorno della memoria: la performance/reading itinerante di Luigi De Angelis/ Fanny&Alexander in tre tappe sull’opera di Primo Levi, con Andrea Argentieri e il Concerto per la giornata della memoria nel Conservatorio G.B. Martini. Tutte le informazioni qui.

Nelle sere di rappresentazione al Teatro Comunale il container Promenade Point posticiperà la sua chiusura.

Infine questa settimana, l’installazione di piazza Verdi ha ospitato l’incontro dei vincitori del bando U-LAB che si sono incontrati con l’Ufficio dell’Immaginazione Civica. Tutte le informazioni si possono trovare qui.