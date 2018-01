Casalgrande: Nido e Materna – si cresce insieme, nessun escluso

» Casalgrande

Si cresce insieme, nessun escluso: ai nidi ed alle materne del sistema educativo 0-6 di Casalgrande saranno accolti tutti i bambini, con tariffe di accesso alla portata delle famiglie. Per la scuola materna Farri le iscrizioni sono aperte fino al 6 febbraio.

La rete complessiva dell’offerta 2018-2019 si articola in questo modo:

0-3 anni: asili nido comunali di Villalunga e di Casalgrande (retta mensile, ancora più accessibile rispetto al passato, incluso pasto, da 44€ a 416€ per il tempo pieno, da 37euro a 305 euro per il servizio part-time);

24-36 mesi: sezioni primavera comunali di Villalunga e Casalgrande, sezione primavera S.Dorotea di Casalgrande Alto (retta mensile, incluso pasto, da 58 euro a 394 euro);

3-6 anni: scuole materne comunali di Villalunga e Casalgrande, scuola materna Valentini di Salvaterra, scuola materna S.Dorotea di Casalgrande Alto (retta mensile, incluso pasto, da 52 euro a 235 euro); scuole materne statali di Villalunga, Casalgrande Polo 0/6 e Casalgrande via Garibaldi (tariffa da 2.10 euro a 6.00 euro a pasto).

“Il vecchio modo di dire ‘non faccio neanche domanda, tanto non c’è posto’ – afferma il sindaco Alberto Vaccari – è ormai completamente superato. Grazie al potenziamento del servizio avvenuto in questi anni, alle convenzioni con le scuole paritarie, ed innegabilmente ad un calo delle nascite, tutti i bambini vengono accolti nei servizi educativi. Allo stesso tempo, per le famiglie con indicatore Isee che rientri negli scaglioni previsti, ci sono riduzioni di tariffa che consentono di includere il bambino in quello che vogliamo sia, sempre più, un sistema educativo di qualità, inclusivo e socializzante”.