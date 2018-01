Novellara: consuma alcol e droga poi fugge dopo incidente, arrestato dai carabinieri

» Cronaca - Reggio Emilia

E’ costata cara l’illecita condotta avuta nell’aprile del 2012 per un cittadino reggiano residente a Novellara, nella bassa reggiana. Dopo una serata di bagordi, nel corso della quale aveva fatto uso smodato di bevande alcoliche consumando anche stupefacenti, si è messo alla guida dell’autovettura incorrendo in un incidente stradale con feriti. Probabilmente nel timore dei provvedimenti conseguenti al suo stato, dopo l’incidente, ha ingranato la marcia dandosi alla fuga.

Le indagini dei carabinieri di Novellara hanno però portato alla sua identificazione motivo per cui l’uomo, un 37enne di Novellara, era stato denunciato alla Procura reggiana con le accuse di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti nonché per il reato di fuga dopo incidente stradale con feriti. Quindi l’iter processuale con la conseguente condanna e l’odierno provvedimento di carcerazione eseguito dai carabinieri della stazione di Novellara che l’hanno arrestato dando esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha disposto la carcerazione dell’uomo in regime di semilibertà essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna. L’uomo ora si trova ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove e’ stato condotto dai Carabinieri di Novellara che hanno eseguito il provvedimento restrittivo.

L’odierno provvedimento riguarda fatti accertati dai carabinieri di Novellara il 26 aprile del 2012 l’uno gennaio 2013 allorquando l’uomo dopo un incidente stradale con feriti si era dato alla fuga. I militari di Novellara che l’hanno subito rintracciato oltre alla fuga hanno accertato a suo carico la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti. Quindi l’iter processuale che ha visto il 9 marzo dello scorso anno condannare il 37enne a un anno e due mesi di reclusione e, 6 mesi di arresto oltre all’ammenda. La sentenza, divenuta definitiva, ha visto l’interessato richiedere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o in subordine la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza non ha però accolto le richieste e disposto la carcerazione dell’uomo che l’altro giorno è stato arrestato dai carabinieri di Novellara che l’hanno condotto presso il cercare di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.