Riqualificata e valorizzata la piazzetta di Santa Croce

Continuano le opere di riqualificazione urbana e gli interventi nelle aree verdi comunali di Castellarano. In questi giorni sono stati ultimati gli interventi nella piazzetta di Santa Croce, antistante al monumento ai caduti: le opere hanno riguardato la potatura di tutte le piante e le siepi ed un’importante intervento di riqualificazione e abbellimento delle aiuole.

“Ci sono luoghi simbolici dove un’opera di riqualificazione assume un significato ancor più alto e nobile – commenta Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano – Questo intervento porta avanti il nostro impegno per sottolineare l’importanza di un sempre maggior ordine e decoro urbano, ma anche e soprattutto, vuole essere uno stimolo ulteriore a vivere e riscoprire i nostri luoghi, ad imparare a rispettarli, a ritagliarsi un momento per goderne la bellezza e riflettere su ciò che rappresentano. Aree pubbliche, come parchi e piazze, non solo rappresentano un importante biglietto da visita della nostra città ma hanno anche una funzione didattica e culturale, sociale e ricreativa”.

“L’intervento di Santa Croce – sottolinea Luca Magnani assessore alle politiche urbanistiche e alla valorizzazione territoriale – si unisce a quelli di abbellimento nelle piazze XX Luglio a Castellarano e Pertini a Roteglia. Non finiremo qui: nel corso del 2018 saranno altri gli interventi di questo tipo che metteremo sicuramente in campo”.

In queste settimane sono in corso di esecuzione diversi interventi in tutto il comune, tra i più notati ed apprezzati sicuramente quello di Santa Croce e delle due piazze principali a Castellarano e Roteglia. In piazza XX Luglio oltre alla potatura straordinaria delle magnolie, delle rose e delle siepi, nelle prossime settimane avverrà anche la sostituzione delle panchine con nuove sedute più belle e resistenti che valorizzeranno un altro elemento innovativo di eccellenza locale: la ceramica. In piazza Pertini invece, dopo il rifacimento di tutti i cordoli, la potatura e la pulizia straordinaria della piazza centrale della frazione, proseguiranno fino a primavera gli abbellimenti e le piantumazioni di manto erboso e floreale.

“Continueremo con questo forte impegno nella riqualificazione e valorizzazione di questi, ed altri, luoghi – conclude Zanni – credendo possa essere anche stimolo per accrescere la sensibilità civica e il rispetto nella fruizione di tutti i beni pubblici, aiutandoci a mantenerli decorosi, a viverli e ad apprezzarne la bellezza a disposizione di tutti”.