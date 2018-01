Un arresto per spaccio a Reggio Emilia

» Cronaca - Reggio Emilia

Nell’ambito dell’attività di repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata di ieri, veniva tratto in arresto, in collaborazione con la Squadra Mobile di Modena, un soggetto magrebino R.A. (classe 1985), domiciliato in via Don Pasquino Borghi presso l’abitazione della fidanzata, colto nella flagranza del reato di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90. Nel corso della perquisizione personale e locale eseguita su delega della A.G. nelle prime ore della mattinata di ieri a carico dello straniero, venivano sequestrati gr. 22,10 di hashish, rinvenuti all’interno di un pacchetto di sigarette posto sul comodino della camera da letto e gr. 15,6 di cocaina ed un bilancino di precisione celati in un calzino all ‘interno del portaoggetti della portiera lato guida della sua autovettura. L’uomo, con precedenti specifici, dopo l’arresto veniva posto in attesa del rito direttissimo presso la propria abitazione perché con gravi deficit motori e costretto ad utilizzare le stampelle per la deambulazione a causa di un grave incidente subito nel 2016