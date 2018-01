Auto esce di strada e provoca il parziale crollo di un immobile: scampata tragedia ad Argelato

» Bologna - Cronaca

Questa mattina poco dopo le 5.00, a seguito di richiesta pervenuta al 115, squadre e Funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Bologna e Ferrara, sono intervenute sulla SP 42 -via Centese incrocio via Lame ad Argelato per un incidente stradale che ha visto un’autovettura colpire il pilastro in muratura d’angolo di un edificio, provocando il crollo parziale dell’immobile. I due occupanti il veicolo, sono stati soccorsi dal 118. Nessun coinvolto nell’appartamento danneggiato, in quanto al momento dell’incidente all’interno non erano presenti persone.

L’immobile coinvolto nel sinistro, in muratura con solai in latero-cemento e legno, presenta al piano terra un’attività di ristorazione “Pub Sirius” mentre al primo piano ci sono tre appartamenti di civile abitazione. A causa dei danni all’edificio si sono ritenuti non fruibili, fino all’esecuzione dei lavori di ripristino strutturali ed impiantistici, l’intera attività di ristorazione “Pub Sirius”, via Lame 2, e l’appartamento di via Lame 6 (primo

piano).

Il traffico sulla SP 42 via Centese, in corrispondenza del sinistro, è stato interdetto e deviato attraverso il piazzale dell’immobile prospiciente. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza per la riapertura della SP 42. Sul posto personale del 118, dei Carabinieri, della Polizia Municipale di Reno-Galliera, dell’Hera e dell’Enel.