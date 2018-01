Piazza Garibaldi più dolce che mai con la Festa del Cioccolato artigianale

» Sassuolo

Dopo la pausa natalizia, è ripreso da Sassuolo il tour delle Feste del Cioccolato. Nel weekend appena trascorso, i Cioccolatieri di Choco Amore hanno allestito i loro stand in piazza Garibaldi per una dolcissima edizione della Festa del Cioccolato di Sassuolo. Una due giorni all’insegna del gusto e della gola che ha ottenuto il consenso di numerosi visitatori, golosi e non solo, provenienti da tutta la provincia pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale difficile da trovare in commercio.

I Maestri Cioccolatieri del tour nazionale, 15 in rappresentanza di 15 Regioni Italiane, hanno offerto il meglio dei loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali. Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di cioccolato. Il cioccolato “vero”, privo di conservanti e grassi idrogenati, fa si che la Festa del Cioccolato diventi non solo un momento di svago ma anche un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Oltre agli stand, alla Festa del Cioccolato i visitatori hanno potuto apprezzare i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, per far conoscere la storia del loro alimento preferito improntato sulla sana alimentazione; il coinvolgimento degli stessi nelle lavorazioni artigianali (giochini di pittura e manipolazione sempre a tema ‘cioccolatoso’) ed altre attività di intrattenimento.