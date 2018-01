Reggio Emilia: auto sospetta rinvenuta dalla Polizia su segnalazione di alcuni cittadini. Si indaga sugli occupanti

» Cronaca - Reggio Emilia

Per tutta la giornata di ieri gli equipaggi della Squadra Volanti della Polizia di Stato, a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, si sono posti alla ricerca di una Citroen C4 con almeno due persone a bordo che si aggirava con fare sospetto intorno alle abitazioni. Il mezzo, risultato cessato dalla circolazione e con diversi gravami inseriti nel sistema elettronico di consultazione del Ministero dell’Interno, veniva intercettato in via Aristotele verso le 20, ma gli occupanti riuscivano a dileguarsi senza essere raggiunti dagli equipaggi della Polizia di Stato, che nel frattempo ha effettuato una vasta battuta in zona, anche con il controllo del sistema di videosorveglianza. Già analoga segnalazione era stata analizzata e vagliata dagli investigatori che, sulla scorta della esperienza maturata, per il tipo di mezzo e i particolari forniti dai cittadini sugli occupanti, pensano possa ragionevolmente trattarsi di persone di etnia nomade.

Furti e tentati furti in azienda sono stati consumati nella giornata di sabato a Reggio Emilia:

Poco dopo le 10 la polizia è intervenuta presso una ditta in via Einstein dove ignoti, dopo aver forzato la serratura della porta blindata, avevano asportato 900 euro in contanti e tre carte bancomat intestate al titolare.

Un’ora più tardi, intervento nella stessa via Einstein presso un’altra ditta. Anche i questo caso ignoti si erano introdotti all’interno dell’attività dopo aver forzato la serratura della porta blindata d’ingresso senza, tuttavia, asportare nulla.

Poco dopo le 17.30 altro sopralluogo in via Caduti delle Reggiane. Unitamente al reperibile della ditta sopraggiunto sul posto, la polizia appurava che ignoti, alle pregresse 16.50, si erano introdotti all’interno dell’azienda, previa forzatura della porta d’ingresso lato carico/scarico merci, ma desistevano da ulteriori intenti in quanto disturbati dall’attivazione del sistema di allarme. Pare non sia stato asportato nulla.