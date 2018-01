Reggio Emilia: lite tra sudamericani, due persone ferite ed una denuncia

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri mattina intorno le 6.00, tre pattuglie della Polizia di Stato hanno raggiunto via G.B. Vico a Reggio Emilia, dove due persone P.M. , classe ’79 e P.S.J.W., classe ’82 erano stati aggrediti da una donna D.F.D.S.E., classe ’81 la quale brandendo un coltello li avrebbe entrambi colpiti. I due sono stati medicati sul posto, rifiutando il trasporto in ambulanza. Tulle le tre persone coinvolte sono di nazionalità sudamericana. La donna è stata denunciata per lesioni aggravate causate da un alterco dovuto a futili motivi.