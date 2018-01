Reggio Emilia: minacce attraverso WhatsApp: la Polizia sequestra un coltello

» Cronaca - Reggio Emilia

Lo scorso 5 ottobre, un uomo di nazionalità moldava in preda ad un attacco di forte gelosia nei confronti della sua compagna, della stessa nazionalità, la quale voleva lasciarlo, ha reagito in malo modo inviandole dei messaggi minacciosi sulla piattaforma WhatsApp. Assieme alle minacce la foto di un coltello che l’uomo si punta al petto. La donna, in preda al panico, allerta la Polizia. Una pattuglia della squadra Volante, rintracciato l’uomo conducendolo in Ospedale per un consulto psichiatrico. Vennero così assicurate le necessarie cure mediche all’uomo che versava in stato di alterazione psichica e di ubriachezza. La Polizia di Stato, a seguito di una attività di indagine, nei giorni scorsi ha posto sotto sequestro il coltello che l’uomo aveva immortalato per minacciare la donna e lo ha denunciato per il reato di minacce.