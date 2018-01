Taglio del nastro per il Crogiolo Marazzi

» In evidenza - Sassuolo

Inaugurato, in mattinata, il Crogiolo Marazzi, lo spazio di proprietà della storica azienda sassolese che, complice una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione comunale, verrà messo anche a disposizione della città per rassegne culturali. Se il calendario delle rassegne è già noto – si comincia domenica 4 febbraio con Vittorino Andreoli – quella odierna è stata occasione, per la città, per visitare per la prima volta questo spazio, primo nucleo storico della Marazzi, costruito negli anni ’30 e oggetto di un’ambiziosa ristrutturazione.

A tagliare il nastro, accanto all’Amministratore Delegato di Marazzi Mauro Vandini, il sindaco Claudio Pistoni, il vicesindaco Maria Savigni, l’assessore alla cultura Giulia Pigoni.