20enne seriamente ferito in incidente a Montecavolo di Quattro Castella

» Cronaca - Reggio Emilia

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Bibbiano che hanno proceduto ai rilievi di legge, stanotte prima delle 2,00, un 20enne di Quattro Castella alla guida di una autovettura Audi A4, mentre percorreva via Togliatti, per cause al vaglio, perdeva il controllo del mezzo che finiva la corsa schiantandosi contro il muro di un’azienda. Un impatto violento che vedeva il 20enne riportare serie lesioni per le quali veniva trasportato, a mezzo ambulanza del 118 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure del caso.