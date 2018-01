Basket, la Bmr batte 62-57 Padova

» Scandiano - Sport

La Bmr si impone in casa sulla Virtus Padova, onorando al meglio la memoria del dirigente Silvio Riccò, scomparso in Brasile nei giorni precedenti alla gara. La seconda vittoria interna stagionale è merito di un collettivo compatto (4 uomini in doppia cifra), che ha saputo soffrire e piazzare l’allungo al momento giusto.

Nel primo quarto si segna pochissimo. Da segnalare il primo canestro in maglia bianco-rosso-blu del nuovo arrivato Legnini, poi Padova prende in mano le redini dell’incontro piazzando un 4-16 di parziale nei primi 5’ del secondo quarto, trascinata da De Zardo e Piazza (19 punti in 2 a metà gara); la Bmr non molla e si rifà sotto, andando all’intervallo sul -7, con il solo Germani capace di trovare il canestro con continuità. Nella ripresa tre triple dei padroni di casa (due di Bertolini ed una di Losi) valgono il -2 sul 33-35, poi è lo stesso Losi a firmare la parità. Nel finale del terzo quarto, però, la Virtus mette ancora il naso avanti e tocca il +10 sul 39-49 grazie a 5 punti consecutivi di Maresca. Partita finita? No, anche perché la Bmr torna sul parquet con grande vigore e piazza un 7-0 con la coppia Motta-Verrigni che riapre la contesa, poi è Germani a trovare il canestro del -1 sul 48-49. Ogni qualvolta i padroni di casa si avvicinano, però, Padova riesce nuovamente ad allungare: Miaschi trova la tripla del 53-57, poi è Bertolini a far tornare ad una sola lunghezza i suoi a meno di 2’ sirena. Germani impatta con un 1/2 dalla lunetta, poi è Losi a far esplodere Scandiano con la tripla del 60-57. E’ ancora Losi, nel finale, a firmare dalla lunetta la seconda vittoria consecutiva degli uomini di Eliantonio, cosa mai riuscita prima in stagione.

BMR BASKET 2000 SCANDIANO-VIRTUS BASKET PADOVA 62-57

BASKET 2000 SCANDIANO: Malagutti, Verrigni 4, Fontanili ne, Bertolini 14, Farioli 2, Dias, Motta 13, Legnini 3, Germani 12, Losi 14. All. Eliantonio.

VIRTUS BASKET PADOVA: Schiavon 4, Buia 2, Tognon ne, Calzavara, Miaschi 5, Piazza 12, Visentin ne, Nobile 10, Maresca 7, De Zardo 10, Crosato 7. All. Rubini.

Arbitri: Lillo di Brindisi e Spinello di Varese.

Note: parziali 10-8, 22-29, 39-49.