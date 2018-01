Delirio bizzarro della Compagnia Carullo-Minasi giovedì all’Herberia

» Reggio Emilia - Teatro

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera prosegue giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 21, con delirio bizzarro dei Carullo-Minasi, produzione La Corte Ospitale e Carullo-Minasi, spettacolo vincitore di Forever Young 2015-2016, progetto residenziale di Corte Ospitale per compagnie teatrali under 35 o emergenti.

In scena Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi, in un Centro di Salute Mentale: uno, in condizione di “pazzo per attribuzione”, trascorre la propria vita a interrogare le stelle, discorde con il tempo presente; l’altra, donna perfettamente integrata, ossessionata dalla carriera, ma che avverte un’insania incipiente. Né pazzi né sani, Mimmino e Sofia in un dialogo serrato – braccio di ferro tra due esperienze di vita completamente opposte – si scopriranno simili, umani, sorridenti, autoironici, sebbene parti inconsapevoli di un sofisticato meccanismo congegnato per rendere l’uomo prigioniero di sé stesso. Si incontrano in una terra di frontiera, il Centro Diurno di Salute Mentale “il Castello”, in cui il confine tra coloro che stanno dentro e coloro che stanno fuori sfuma in un indistinto resistere tra protocolli da rispettare e vite da normalizzare. Cattedrale ultima dell’identità alienata e interrotta dell’uomo contemporaneo, il “Castello” rimbomba dei dialoghi di due solitudini, nella logica d’un mondo che continua a categorizzare e che quindi esclude…

Info: 0522621133 – segreteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org