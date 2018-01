Reggio Emilia: fidanzatini bloccati al parco Santa Maria, ‘liberati’ dalla Municipale

» Cronaca - Reggio Emilia

Sfidando il freddo pungente, tra giovedì e venerdì scorsi, due fidanzatini non ancora diciottenni avevano deciso di passare qualche momento insieme al parco Santa Maria quando sono stati sorpresi dalla chiusura automatica dei cancelli del parco – che scatta alle ore 22,30 – e sono rimasti bloccati all’interno. A quel punto – seguendo le indicazioni scritte su un apposito cartello all’interno dell’area verde da adottare in caso di inconvenienti simili – i ragazzi hanno telefonato alla Centrale operativa della Polizia municipale, hanno spiegato la situazione e chiesto aiuto per uscire dal parco. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno preso in custodia i ragazzi e li hanno accompagnati al Comando di via Brigata Reggio, affinché si potessero scaldare e rifocillare in attesa dei genitori, a cui sono stati riconsegnati.