Reggio Emilia: pastore tedesco a zigzag nel traffico di via Gramsci, portato in salvo dagli agenti della Municipale

» Cronaca - Reggio Emilia

Momenti di apprensione in via Gramsci a Reggio Emilia quando, sabato scorso, un giovane cane pastore tedesco zigzagava fra le corsie dell’arteria piena del traffico pre-partita. Solo l’intervento di una pattuglia di agenti della Polizia municipale ha consentito di fermare la corsa del cane, che aveva sparso scompiglio. Il giovane pastore tedesco è stato bloccato, messo a sua volta al riparo da brutte conseguenze e calmato con qualche coccola.

Grazie alla medaglietta che l’animale portava al collare, la Centrale operativa di via Brigata Reggio ha poi rintracciato il padrone, consentendo una rapida e felice conclusione della vicenda. Il proprietario, nonostante la sanzione per la mancata custodia dell’animale, è stato ben felice di presentarsi agli agenti per riportare a casa il suo cucciolone.

(foto dell’assistente scelto Salvatore Sammaritano con il giovane pastore tedesco)