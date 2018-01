Sassuolo: controlli della Municipale, fermato un automobilista con patente revocata

» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Sassuolo sui mezzi pesanti circolanti sulle strade del territorio sassolese, volti al controllo della sicurezza per i mezzi circolanti e della leale concorrenza nell’attività di autotrasporto. Giovedì scorso, 25 novembre, gli agenti della Polizia Municipale in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione Civile, hanno effettuato un turno di controllo mattutino ed uno pomeridiano fermando 20 camion, italiani e comunitari, per un totale di 23 verbali elevati.

Venerdì, inoltre, durante i rilievi di prassi di un piccolo incidente senza feriti in via Regina Pacis, gli agenti dal controllo dei documenti hanno riscontrato che uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non risultava in possesso della patente in quanto la stessa gli era stata revocata nel 2016 a causa della perdita totale dei punti.

Il veicolo, inoltre, risultava intestato a persona che in un primo tempo risultava irreperibile. Al conducente, T.S le sue iniziali residente a Modena, è stato contestato l’art. 116 cds per guida senza patente, (sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000) mentre al proprietario del veicolo l’art. 116 cds per incauto affidamento del veicolo (sanzione di € 389 a €1.559 ) e fermo del veicolo per mesi 3 con affissione di regolare “sigillo” di fermo e affidamento in custodia del veicolo al proprietario.