Un morto in incidente in A1 nel ferrarese

» Bologna - Cronaca - Regione

Una persona è morta nell’incidente tra un mezzo pesante e un’auto avvenuto poco prima delle 8 sull’A13 Bologna-Padova, all’altezza del Km 47 tra Occhiobello e Ferrara Nord, in direzione del capoluogo emiliano. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione 3/o Tronco di Bologna, che ha dato la notizia. Attualmente si circola su una sola corsia e si registrano quattro chilometri di coda verso Bologna.

Autostrade per l’italia consiglia agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna di utilizzare la SS16 Adriatica verso Ferrara dove rientrare in autostrada al casello di Ferrara Nord verso Bologna.