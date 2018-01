Una “colazione speciale” al Polo Educativo di Barco

» Reggio Emilia

Il Polo Educativo di Barco si apre alla comunità ancora una volta coinvolgendo neomamme, neopapà e i loro bambini, genitori in attesa e nonni in un ciclo di incontri “A colazione con… essere genitori tra dubbi e meraviglie”, il mercoledì mattina, alle ore 9.30, con cadenza quindicinale. Agli incontri interverranno esperti di diversi settori con formazione specifica, in particolare in servizi culturali ed educativi, per dialogare su apprendimenti, linguaggi e crescita.

Gli appuntamenti si concluderanno una colazione per piccoli e grandi preparata dai cuochi della cucina del Polo.

Ai genitori si offre la possibilità di stare con i propri figli in un ambiente accogliente e qualificato, di conoscere altre famiglie con cui confrontarsi, e di avvalersi di personale specializzato in grado di offrire un supporto per affrontare le piccole e grandi fatiche di essere genitori.

Da diversi anni sosteniamo, in collaborazione con Coopselios, che gestisce il servizio di Nido, numerose iniziative, tutte collegate dall’acronimo “ESC!”: “Esperienze Socialità Condivisioni” che offrono alla comunità la possibilità di vivere momenti educativi, di divertimento, di crescita delle competenze e delle conoscenze. Un Polo Educativo sempre più luogo di costruzione di relazioni e di una cultura per l’infanzia e per il territorio.

Riteniamo che l’evoluzione dei nostri servizi debba tendere a trasformarne l’identità da “servizi educativi” a “centri per l’educazione e le famiglie”. In questa direzione continueremo a lavorare con determinazione e impegno mettendo in campo risorse e competenze per rafforzare quell’alleanza educativa che riteniamo fondamentale.

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Scuola tel. 0522/253270.

CALENDARIO:

Mercoledì 7 febbraio 2018

VALERIA MELIOLI, PSICOMOTRICISTA

“Il linguaggio del corpo tra spazio e relazione”

Mercoledì 21 febbraio 2018

SIMONA FANTESINI, CUOCA DEL POLO EDUCATIVO

“Frutta e verdura di stagione tra nuovi sapori e nuovi saperi”

Mercoledì 7 marzo 2018

MARIANNA GARSI, OSTETRICA CONSULENTE IBCLC,

ASSOCIAZIONE LA COVA

“I primi tempi a casa: la quotidianità, il sonno e la relazione”

Mercoledì 21 marzo 2018

CENTRO PER LE FAMIGLIE VAL D’ENZA

“Essere famiglie in Val d’Enza: tra emozioni e risorse!”

Mercoledì 4 aprile 2018

MADDALENA MARCHESI, PEDIATRA

SARA SISTICI, OPERATRICE MUSICALE

“Gli ascolti le sonorità e i ritmi del crescere”

Mercoledì 18 aprile 2018

OTTAVIA MONTANARI, OSTETRICA, INSEGNANTE

DI MASSAGGIO INFANTILE AIMI, ASSOCIAZIONE LA COVA

“Conoscersi e riconoscersi attraverso il contatto: le opportunità del massaggio infantile”