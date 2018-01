Venerdì al Teatro Asioli di Correggio concerto di Gian Marco Verdone, pianoforte

» Reggio Emilia

Venerdì 2 febbraio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio, prosegue la rassegna di concerti (giovani interpreti) con Gian Marco Verdone (pianoforte), che eseguirà la Sonata op.31 n.2 “La Tempesta” di Ludwig Van Beethoven, la Polacca-Fantasia op.61 di Fryderyc Chopin e “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgsij.

Il titolo “La Tempesta”, che ben esprime il colore della sonata, non è attribuito da Beethoven, anche se pare che il compositore avesse dichiarato di essersi ispirato a “La tempesta” di Shakespeare quando la compose. La Polacca-Fantasia, come dice il titolo, supera la forma della Polacca tradizionale per aprirsi ad una articolata complessità proiettata verso il futuro e testimonia dell’altissima vena creativa dell’ultimo Chopin. La suite per pianoforte “Quadri di un’esposizione” fu composta da Musorgskij in memoria del suo amico architetto-pittore Viktor Hartmann ed è appunto ispirata da alcuni dipinti esposti in una mostra antologica commemorativa di opere dell’amico.

Gian Marco Verdone (1994), diplomato al Conservatorio “Maderna” di Cesena, si è distinto in diversi concorsi riservati a giovani pianisti (Osimo, Reggio Emilia) ed è stato ammesso all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Ha frequentato diverse master class con importanti solisti di rango internazionale (Prosseda, Gadjiev, Petrushansky, Pace, Siavush). Contemporaneamente svolge una notevole attività concertistica in Italia e all’estero.

Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Mozart14, presieduta da Alessandra Abbado.

Il biglietto per il concerto costa euro 10 (prezzo unico, posto numerato).

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it