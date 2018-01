17enne si allontana da casa dopo lite con i genitori. Convinta a rincasare dagli agenti della Polizia

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri in serata una coppia di genitori ha allertato la Polizia riferendo che la propria figlia minorenne di 17 anni si era allontanata arbitrariamente da casa, in questa Piazza Stranieri, a seguito di una lite con i genitori. Due pattuglie della Polizia di Stato si mettevano sulle tracce della giovane, mentre i genitori avvertivano di aver rintracciato la minore nell’attigua via Marchi, ma che quest’ultima non era assolutamente intenzionata a rincasare. Solo dopo dopo un’intensa attività di ascolto della giovane e di mediazione con i genitori da parte degli agenti, la ragazza decideva di fare rientro a casa.