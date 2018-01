» Cronaca - Reggio Emilia

Incidente stradale in serata in via Tresinaro sinistra a Correggio. Un’auto ha sbandato centrando un palo Enel che, divelto ha costretto i tecnici Enel a sospendere l’erogazione di energia elettrica. Il palo è stato rimosso dalla sede stradale dai Vigili del fuoco. Le utenze verranno riattivare momentaneamente. Il ripristino finale domani appena possibile.