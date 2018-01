Due intossicati gravi nell’incendio di un appartamento a Borgo Venezia

» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Due persone di 17 e 28 anni sono rimaste intossicate in modo grave, nel pomeriggio di oggi, nell’incendio di un’abitazione a Borgo Venezia. Le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano di una palazzina composta da otto unità abitative, in largo Borgo Venezia civico 10. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina per propagarsi all’intero appartamento. La palazzina, occupata da una ventina di persone, è stata completamente evacuata. I feriti sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e affidati ai sanitari del 118. Sul posto la Municipale ed i Carabinieri.