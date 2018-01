Furto con spaccata durante la notte a Rubiera

» Cronaca - Reggio Emilia

Poco dopo le 3:00 di oggi, ignoti ladri, utilizzando un tombino hanno fondato la vetrata della porta d’ingresso di un negozio di elettrodomestici e telefonia in via Togliatti a Rubiera da dove hanno asportato, secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una ventina di euro dal registratore di cassa e una dozzina di cellulari di varie marche e modelli. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Rubiera, intervenuti per un sopralluogo a seguito dell’attivazione dell’allarme automatico, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.