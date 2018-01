Unimore partecipa ad un interessante progetto di ricerca europeo denominato Soundwords graphic novel telling

» Reggio Emilia - Scuola

La tecniche di graphic novel utilizzate per favorire l’inclusione di soggetti particolarmente svantaggiati dal punto di vista sociale. E’ l’obiettivo di un interessante progetto di ricerca europeo, denominato Soundwords graphic novel telling, cui partecipa in qualità di referente scientifico Unimore.

Finanziato nell’ambito dei progetti Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, il progetto vede come capofila il Board of Education (European Office) di Vienna (Austria), composto da diversi partner europei, in particolare istituti scolastici superiori (di Vienna, Barcellona, Birmingham, Malta, Bologna), che dovranno mettere in comune le proprie competenze in ambito artistico.

Unimore, unica università italiana aderente al progetto, ha messo a disposizione un team di ricerca del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane formato dal prof. Loris Vezzali, docente di Psicologia sociale, dalla dott.ssa Alessia Cadamuro, docente di Psicologia dello sviluppo, e dal prof. Dino Giovannini, Emerito di Psicologia Sociale di Unimore.

“Il romanzo grafico – affermano il prof. Loris Vezzali ed il prof. Dino Giovannini di Unimore – è una forma espressiva particolarmente attraente per bambini, adolescenti e giovani adulti. Perciò può risultare di un certo interesse utilizzare questa tecnica per l’inclusione di soggetti particolarmente svantaggiati. Si tratta certamente di una sfida molto stimolante per tutto il gruppo di ricerca”.

La ricerca prende a riferimento due gruppi, quello principale è rappresentato dall’insieme di minori ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale, quali minoranze etniche, migranti, persone con disabilità e giovani a rischio di abbandono scolastico. Un altro gruppo è formato dai “facilitatori” (insegnanti, studenti, artisti del romanzo grafico), chiamati a mettere in discussione il loro atteggiamento didattico consolidato, utilizzando le arti, in particolare le tecniche del graèhic novel.

A conclusione del progetto sarà prodotta una guida, rivolta agli insegnanti, che dovrà essere adottabile e di facile impiego nelle scuole di vari contesti europei, e un romanzo grafico, denominato Europe Graphic Novel, un tutorial realizzato con gli studenti coinvolti nel progetto, che mostrerà i vari step realizzativi del romanzo grafico.

In occasione delle giornate italiane del team di ricerca, mercoledì 31 gennaio, gli studiosi aderenti al progetto si incontrano presso il Complesso universitario Palazzo Dossetti di Reggio Emilia (Viale Allegri 9), da dove continueranno attraverso un intenso programma di visite, che li porterà dalla sede del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, al Centro interateneo Edunova e al Centro internazionale Loris Malaguzzi.