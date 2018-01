‘Il fiore azzurro’, domenica pomeriggio al Teatro Asioli di Correggio per la rassegna di teatro per famiglie

» Reggio Emilia - Teatro

Domenica 4 febbraio (ore 17) al Teatro Asioli di Correggio riprende la rassegna per bambini e famiglie “A teatro con i grandi” con Il fiore azzurro, di e con Daria Paoletta, tratto dall’omonimo racconto tzigano. Affianca la protagonista il pupazzo Tzigo, creato da Raffaele Carimboli.

Tzigo è il vero protagonista di questo spettacolo che racconta di un viaggio alla ricerca della felicità e della fortuna al seguito di un magico fiore azzurro. Ė un personaggio che appartiene alla tradizione fiabesca dei Rom, un bambino che deve continuamente fare i conti con la sua diversità e con il pregiudizio che colpisce il suo popolo ma che, come tutti gli eroi delle fiabe, dopo aver attraversato boschi e villaggi, incontrato animali magici e affrontato mille pericoli, crescerà e diventerà grande. Un viaggio di formazione di grande impatto emotivo in cui sono raccontati con leggerezza e poesia la diversità, il superamento delle avversità, il coraggio e l’amicizia. Lo spettacolo ha vinto il premio Inbox Verde 2017 come miglior spettacolo di Teatro Ragazzi.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook.