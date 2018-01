In questi giorni le offerte di Iren mercato vengono proposte porta a porta

» Ambiente - Economia - Reggio Emilia

Al fine di proporre le nuove migliori offerte a libero mercato di elettricità e di gas, in questi giorni diversi agenti sono attivi nel territorio parmense e nel territorio reggiano per proporre le offerte commerciali che meglio rispondano alle caratteristiche della propria fornitura. Gli agenti sono collaboratori di agenzie terze e operano per conto di Iren Mercato che, per promuovere le proprie offerte commerciali di energia elettrica e di gas sul mercato libero, utilizza anche il canale “porta a porta” avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni.

Nell’utilizzo delle agenzie esterne, per lo svolgimento di tale attività, è posta tutta l’attenzione, sia preventiva sia di controllo, affinché sia garantita la correttezza del comportamento. Inoltre, per tutelare la clientela più anziana, le proposte sottoscritte da persone con età maggiore agli 85 anni non sono accettate. Gli Agenti, oltre ad essere chiaramente riconoscibili, sono identificabili con nome e cognome grazie al cartellino identificativo. L’identità degli incaricati Iren è facilmente verificabile telefonando al Numero Verde 800 969696 che potrà confermare la presenza degli operatori in zona e l’identità degli incaricati.

Le offerte di Iren Mercato che vengono proposte sono tutte reperibili sul sito www.irenlucegas.it