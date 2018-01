Più veloce a Casalgrande l’accesso online ai servizi

» Casalgrande

A Casalgrande accesso rapido on-line a iscrizioni e pagamenti nidi, materne, trasporto scolastico, refezione scolastica, servizio estivo comunale. Con la stessa identità digitale si accede a fascicolo sanitario, 730 precompilato, servizi Inps e iscrizioni alle scuole statali.

Niente file, niente perdite di tempo: attraverso lo Spid, l’identità digitale della pubblica amministrazione, si possono sbrigare pratiche in modo facile e sicuro da casa e con un notevole risparmio di tempo. Si tratta di mettere in fila alcuni semplici passi: andare sul sito internet www.spid.gov.it e accreditarsi, attraverso un nome utente e una password.

In questo modo si può avere accesso anche al sistema delle iscrizioni online del comune di Casalgrande. Quale vantaggio per il cittadino? La procedura per l’iscrizione on line ai servizi educativi del comune di Casalgrande si può eseguire direttamente da casa e senza registrazione: basta andare sul portale del comune (www.comune.casalgrande.re.it), cliccare sulla voce ‘iscrizioni online’, entrare nella pagina e inserire utente e password dello Spid nella sezione Accedi.

Facile e immediato: in questo modo si può avere accesso alle funzioni citate. Basta accedere alla nuova ‘porta aperta’ della pubblica amministrazione, ovvero iscriversi sul sito www.spid.gov.it, per costruire insieme un’amministrazione più semplice ed efficiente.