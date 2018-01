Previsioni Prometeia, il commento di Giorgio Graziani (Cisl ER)

» Economia - Regione

“Le previsioni di Prometeia, oltre ad essere motivo di soddisfazione, rappresentano un’ulteriore iniezione di fiducia per continuare con convinzione a percorrere la strada intrapresa. Un percorso che deve avere tre punti ineludibili: 1) il consolidamento del patto per il lavoro, sottoscritto tra Regione e parti sociali, come strategia fondamentale per garantire la coesione sociale, elemento inderogabile per assicurare l’attrattività e la competitività della nostra regione; 2) il consolidamento della crescita. Una crescita però omogenea, che non lasci indietro nessuno, che ponga un freno alle troppe disuguaglianze ancora manifeste nella nostra società; 3) l’attenzione ‘maniacale’ per i giovani e per le politiche che possano sostenerli”.