Rapinò anziana intenta a leggere il vangelo in chiesa: arrestato a Bagnolo

Si trovava in piedi a leggere in vangelo all’interno della chiesa di San Francesco da Paola, a Bagnolo in Piano, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averle pretestuosamente chiesto qualche moneta, le ha strappato con violenza la borsa. A nulla è valsa la resistenza della vittima che perdeva l’equilibrio cadendo all’indietro. Il malvivente invece riusciva a dileguarsi con la borsa contenente il portafoglio con 100 euro, documenti personali ed il cellulare. Il fatto è avvenuto lo scorso 23 gennaio, con i carabinieri di Bagnolo in Piano che raccoglievano le prime testimonianze ponendosi subito alla ricerca dell’autore della rapina.

Dapprima i militari hanno rinvenuto, abbandonata sulla sede stradale, la borsa asportata con ancora all’interno i documenti della signora ed il suo telefono cellulare ma, ovviamente, priva dei 100 euro in contanti. Le ulteriori ricerche hanno consentito di individuare e fermare, da li a poco, un uomo del tutto rispondente alle descrizione dei testimoni, rivelatosi poi essere l’autore del colpo, e identificato in F.P. 45enne originario di Contarina (RO) e residente a Reggio Emilia. Essendo trascorsa la flagranza di reato l’uomo, veniva denunciato in stato di libertà con la Procura reggiana che, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri Bagnolesi, richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia un provvedimento restrittivo di natura cautelare che ieri veniva eseguito dai militari di Bagnolo che arrestavano l’uomo conducendolo in carcere.

Gli accertamenti che hanno portato all’identificazione del malvivente hanno poi consentito di appurare come l’uomo, dopo aver rapinato l’anziana, si fosse recato in un bar sito nei pressi della chiesa dove, dopo aver acquistato delle sigarette, aveva sperperato il denaro restante alle macchinette video poker installate nell’esercizio pubblico.