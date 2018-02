Reggio Emilia, auto rubata ritrovata grazie al rilevamento gps

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri mattina, su segnalazione, la Polizia di Stato si è recata in via Fratelli Cervi dove, nei parcheggi di un esercizio commerciale, era stata segnalata tramite rilevamento gps, un’autovettura risultata rubata nella nottata da un’officina di via Carso. Gli operatori, constavano l’effettiva presenza di un’auto marca Opel. Sopra al tettuccio dell’auto erano presenti le relative chiavi di accensione. Poco dopo, veniva rintracciato il proprietario, un cittadino reggiano classe 1966, il quale riferiva che da un primo e sommario controllo dall’auto, non sembrerebbe mancare nulla. La vettura risulta funzionante e in buone condizioni senza alcun segno di danneggiamento né internamente né esternamente. Erano inoltre presenti i documenti carta di circolazione e contratto assicurativo. Dopo aver espletato gli atti di rito, gli agenti riconsegnavano l’auto al legittimo proprietario.

Nel pomeriggio la Polizia è intervenuta presso i parcheggi del supermercato di via Picard per un furto su autovettura. La richiedente, una cittadina ucraina di 58 anni, riferiva che dopo aver fatto la spesa, posava la merce e la propria borsa nella propria autovettura, lasciandola così incustodita il tempo necessario per riporre il carrello. Al suo ritorno, la donna ha trovato un finestrino rotto e la borsa, contenente documenti d’identità, bancomat e 20 euro in contanti, sparita.