Settimana ricca di appuntamenti al Multiplo di Cavriago

Sono diverse le iniziative in programma questa settimana al centro cultura Multiplo di Cavriago. Giovedì 1 febbraio, alle 18, viene presentato il libro “Passato: trentacinque prose” del criticocinematografico e giornalista Tullio Masoni (edito da Epika). Si tratta di una raccolta di trentacinque prose brevi, brevissime. Un’antologia di racconti brevi che navigano fra memoria collettiva e storia personale. In cui il passato è inteso come memoria, quindi vivo nel presente, e come storia personale che, buona o cattiva, nessuno può togliere. Dialoga con l’autore Annusca Campani. Ingresso libero.

Venerdì 2 febbraio, alle 16.30, in vista del carnevale, c’è un appuntamento per i più piccoli: dal titolo “Tutto il mondo è in maschera”, i partecipanti scopriranno e creeranno semplici maschere provenienti da diverse parti del mondo, con l’utilizzo di tecniche per la realizzazione di colori naturali. L’incontro, a cura di Coop. Sociale Accento, è rivolto ai bambini dagli 8 ai 13 anni. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.

Sabato 3 febbraio, alle 15, vi aspetta “Famiglie al cinema”, appuntamento dedicato alla visione di un film sui temi delle relazioni e dei sentimenti, uno spazio di divertimento, socialità e confronto per tutte le famiglie. Dopo la visione del film ci sarà spazio per i commenti e per un momento di convivialità. L’iniziativa è a cura di “Progetto Educare: una questione di comunità”. Prossimo incontro sabato 24 febbraio. Ingresso libero.

Domenica 4 febbraio il Multiplo sarà aperto (ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 19) e, in tale giornata, prenderà il via “Smile&clik”, laboratorio di fotografia per ragazzi dagli 11 ai 16 anni che si svolgerà anche venerdì 16 febbraio, venerdì 2 e 16 marzo, sempre dalle 17 alle 18.30. Per info: Sebastiano Salati, Educatore Sociale Creativ Cise Cooperativa Sociale, sebastianosalati@creativ.it. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni sulle varie attività: Multiplo, via della Repubblica, 23 – Cavriago (RE), tel. 0522/373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.comune.cavriago.re.it/multiplo