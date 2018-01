Tante proposte nel periodo di carnevale a Castelnovo Monti

» Appennino Reggiano

Si avvicina il periodo del carnevale, e grazie alla collaborazione tra associazioni, scuole, parrocchia e realtà sportive quali l’Onda della Pietra, saranno numerose le attività proposte per grandi e bambini.

Si comincia domenica 4 febbraio, a Felina al Parco Tegge: dalle ore 15 ci sarà la Grande Festa di Carnevale, con balli, animazione, sfilata in maschera e tanta allegria, a cura dei genitori della Scuola Primaria “La Pieve” (non sono ammesse bombolette e coriandoli, solo stelle filanti).

Sempre domenica 4 febbraio, all’Onda della Pietra, dalle 15 alle 19 giornata di Giochi in festa in piscina, per bambini dai 3 ai 6 anni a ingresso gratuito (è gradita la presenza dei genitori). L’iniziativa è a cura di Onda della Pietra (info: 0522 612091 www.ondadellapietra.it).

La lunedì 5 fino a sabato 10 febbraio ancora all’Onda della Pietra, nell’orario dei corsi di nuoto (dalle 16 alle 19) sarà possibile vivere la settimana di carnevale con travestimenti in vasca per i bambini della Scuola Nuoto; giovedì 8 febbraio inoltre, sempre al centro sportivo di via E. Ferrari, alle 19 sarà tempo di Zumba party mascherato, e a seguire serata latina in maschera (info: 0522 612091, www.ondadellapietra.it).

Venerdì 9 febbraio invece, al Parco Tegge di Felina, dalle 22.30 sarà di nuovo tempo di Remember Edelweiss, in questa occasione in versione “Carnival”: musica disco, con premiazione della maschera più bella, al miglior gruppo mascherato e alla migliore coppia. La serata è a cura della Fondazione Don Artemio Zanni, alla quale andrà il ricavato della serata (info: 340 0013061 0522 614102). Sabato 10 febbraio all’Oratorio Don Bosco, in via Pieve, dalle ore 15.30 Festa in Maschera per bambini dalle scuole materne e elementari con giochi, balli e merenda; alle 20 invece la festa sarà per i ragazzi delle scuole medie e superiori con cena, balli e animazione (info 0522 1848321, e-mail: oratoriocastelnovo@gmail.com).

Domenica 11 febbraio, ancora a Felina al Parco Tegge, dalle ore 15 una nuova Festa di carnevale e animazione con Magic World, a cura di ProLoco Felina (info: 331 7511298. Sono vietati coriandoli e bombolette spray).