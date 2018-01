Teatro dialettale giovedì a Cavriago

» Reggio Emilia - Teatro

“Al pes an ghe mai fin” (L’Orlando fuori uso) è il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 1 febbraio alle 21 al cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago. In sala Rossa alle 21, per due ore, a farvi ridere e ad allietarvi la serata ci penserà la Compagnia Teatro della Casca di Reggio.

Metterà in scena due atti comici in dialetto di Cristian Bonacini, regia di Sergio Ponzini. Con una freschezza e un’impronta personale che li contraddistingue, i ragazzi della Casca propongono questa storia ricca di vicissitudini che portano il protagonista Orlando a diventare “Orlando fuori uso” e ad appassionare lo spettatore a storie quotidiane dove il bene ed il male si contaminano e si intrecciano.

E’ possibile effettuare prenotazioni per telefono (0522/372015), via internet (www.multisala900.it) e direttamente alla cassa di Multisala Novecento (via Del Cristo 5, Cavriago).