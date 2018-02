A Casalgrande una camminata per immaginare il futuro dell’ex biblioteca

» Casalgrande

Recupero dell’ex biblioteca, Comune e cittadini uniti per tratteggiare un nuovo profilo del centro storico: con questo obiettivo i cittadini sono invitati a partecipare ad una passeggiata che si terrà sabato 3 febbraio a partire dalle ore 10 alle 13 nel centro di Casalgrande. L’iniziativa punta a coinvolgere i casalgrandesi nell’intervento di riqualificazione della ex biblioteca di via Moro. I cittadini potranno dare il loro contributo con nuove idee per l’utilizzo e la gestione degli spazi dell’edificio, nell’ambito della strategia delll’amministrazione per vivere meglio il centro storico. Si partirà alle 10 dal Comune, per poi andare in piazza Costituzione, alla ex biblioteca, in piazza Martiri della Libertà e di nuovo in Municipio alle 13.

Il percorso per la riqualificazione della ex Biblioteca è partito a fine settembre scorso e ha avuto un momento importante nella convocazione del laboratorio di scenario futuro, in cui si è costruita una visione di lungo periodo sul centro del paese con associazioni e portatori di interesse. In questa fase sono stati intervistati diversi attori del territorio, che hanno messo sul tavolo tante idee per un utilizzo nuovo e al servizio della comunità della ex biblioteca. La camminata esplorativa fa parte della seconda fase del progetto, in cui i cittadini toccheranno con mano il contesto in cui è inserita l’area da riqualificare e potranno focalizzare meglio idee e proposte per il suo recupero. Il passo finale del percorso sarà la definizione e sottoscrizione di un patto di gestione che definirà sia le nuove funzioni della ex biblioteca sia i soggetti chiamati a promuovere le attività al suo interno.