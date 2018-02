Pallanuoto: Ondablu non si ferma, anche l’under 13 si qualifica al girone “nazionale” del campionato

» Sassuolo - Sport

Dopo l’exploit dell’Under 15 (direttamente promossa al girone di eccellenza del campionato dopo il primo posto ottenuto nel girone di qualificazione), anche l’Under 13 stacca il pass per il raggruppamento destinato alle 8 squadre più forti dell’Emilia Romagna in categoria.

Decisiva la vittoria ottenuta Domenica 28 Gennaio alla piscina “Ondablu” di Sassuolo, davanti al pubblico delle grandi occasioni, per 8-4 nello spareggio contro le pari età della Rari Nantes Bologna femminile.

Grande soddisfazione in casa Ondablu e per coach Andrea Spagnoletti, per una stagione sin qui davvero esaltante per la giovane società che ha sede in Val Secchia, che ad oggi conta oltre 90 atleti tesserati e che stagione dopo stagione sta facendo registrare passi in avanti sia sul piano dei numeri, che su quello dei risultati sportivi.

Successo testimoniato anche dalla cena organizzata Venerdì scorso per la consegna delle nuove divise societarie, tenutasi presso la pizzeria “Harlow” di Formigine, con oltre 130 presenti.

Testa ora ai prossimi impegni, con le giovanili che si apprestano ad affrontare avversari molto quotati, ed il campionato di Serie D federale cui è iscritta la squadra seniores, ai nastri di partenza.