Nella giornata di oggi presso la sala stampa dello Stadio Ricci si è tenuta la conferenza di presentazione Babacar: “Non è stato facile lasciare Firenze – ha dichiarato l’attaccante neroverde – ma per me questa è un’opportunità molto importante. Sono qui per dare una mano e per rilanciare la mia carriera.” Indosserà la maglia numero 30.

Il Sassuolo Calcio ha inoltre comunicato il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive di Alessandro Matri (’84, attaccante) fino al 30 Giugno 2019.