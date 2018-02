Reggio Emilia: l’attivazione del sistema d’allarme manda in fumo furto in azienda

» Cronaca - Reggio Emilia

Nel tardo pomeriggio di ieri, ignoti si sono portati sul retro dello stabile di una ditta di attrezzature zootecniche in viale Gramsci, e dopo aver praticato un foro nella recinzione esterna, si sono introdotti all’interno dell’area cortiliva. L’entrata in funzione dell’allarme sonoro ha però fatto desistere i malviventi da una probabile azione furtiva. Gli uomini della Polizia giunti sul posto per un sopralluogo assieme al proprietario, hanno infatti accertato che porta d’ingresso e finestre non erano state in alcun modo forzate e nulla era stato asportato.