Sant’Ilario d’Enza, rapinarono un barista dopo un violento pestaggio: un arresto e un obbligo di firma

Si trovava nel bar con una ragazza quando ha aperto la porta a due sconosciuti che l’hanno pestato a sangue per impossessarsi del cassetto della cassa contenente, peraltro, soli 10 euro. Quindi la fuga dei due rapinatori che, seguiti dalla ragazza poi risultata complice dei due, sono balzati a bordo di un’auto condotta da un’altra donna con la quale i 4 si sono dileguati. L’allarme ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza era giunto la notte del 17 novembre dello scorso anno, poco dopo le 2,30, da parte dello stesso barista che aveva chiamato il 112.

I carabinieri avevano subito garantito i soccorsi all’esercente, che presentava il volto tumefatto e sanguinolento. L’uomo, un 37enne reggiano, era stato ricoverato con una prima prognosi di 40 giorni per importanti fratture facciali e il sospetto perforamento della trachea. Le indagini dei carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, supportate anche dai filmati della videosorveglianza che avevano ripreso il violento pestaggio, avevano portato nelle ore successive sia all’identificazione degli autori materiali della rapina, un 20enne abitante nel reggiano e un 23enne domiciliato nel modenese, che delle due complici, una minorenne e la 20enne che aveva guidato l’auto assicurando la fuga alla banda. I 4 erano stati denunciati per concorso in rapina aggravata e lesioni personali gravissime. La Procura reggiana condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri della stazione di sant’Ilario d’Enza ha richiesto ed ottenuto nei confronti degli autori materiali della rapina i relativi provvedimenti cautelari che ieri sono stati eseguiti dai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza che hanno arrestato il 20enne reggiano e sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri il 23enne complice di Vignola (MO).