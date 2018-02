Venerdì a San Martino in Rio debutta ‘Ridila’

» Reggio Emilia - Teatro

Una serata tutte da ridere nell’incantevole cornice della Rocca Estense. Venerdì 2 febbraio (ore 21) a San Martino in Rio debutta Ridila, la rassegna di cabaret organizzata dall’associazione culturale Idee di Gomma con il patrocinio del Comune di San Martino in Rio, che per tutto il mese di febbraio propone il meglio della comicità nazionale. La prima serata è affidata al comico Norberto Midani, storico collaboratore di Gianni Rodari, presenza fissa allo Zelig di Milano e protagonista di commedie e spettacoli nei teatri di tutta Italia.

NORBERTO MIDANI

Norberto Midani inizia nel 1973 la sua attività artistica a Parigi, dove lavora e studia all’Università del Teatro. L’incontro con Gianni Rodari è determinante per un’esperienza professionale che si protrarrà per un lungo periodo, dando vita all’importante stagione del Teatro ragazzi. Nel 1978 fa una nuova esperienza con il cabaret, accanto a Gianni Magni del mitico gruppo dei Gufi. La sua completa formazione artistica si esprime nella partecipazione come attore a lavori di grande risonanza, da La Piovra con Michele Placido alle rappresentazioni teatrali con la Compagnia della Calza per il Carnevale di Venezia, fino alle Farse di Dario Fo per la regia di Arturo Corso. Collabora con i più noti tra attori e cabarettisti della scena italiana e nel 1997 vince il Premio Walter Chiari. Presenza costante allo Zelig di Milano, si esibisce sui palcoscenici e nei teatri di tutta Italia. Fa parte del cast della produzione Mediaset Varietà Estremo. Le sue performance hanno suscitato particolare attenzione da parte di aziende sia a livello nazionale che internazionale, che hanno affidato al suo genio comico-ironico il compito di creare spettacoli personalizzati in tutto il mondo.

RIDILA

02/02 Norberto Midani

09/02 Rita Pelusio

16/02 Lucia Vasini

23/02 Stefano Chiodaroli

Sala D’Aragona, Rocca Estense di San Martino in Rio

Inizio spettacoli ore 21

BIGLIETTI: 10 euro ingresso 1 serata – 32 euro abbonamento 4 serate – 8 euro ingresso ridotto per soci ARCI – ingresso libero per minori 10 anni

INFO: 349 5938990 | info.ideedigomma@gmail.com