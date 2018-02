Anche negli Stati Uniti l’intrattenimento si fa forte con i “Barcade”

» publiredazionali reggio emilia

Evidentemente, non è solo una “evoluzione” in Italia ed in Europa, ma i videogiochi ed i flipper tornano alla ribalta anche negli Stati Uniti, merito sopratutto dei locali pubblici che propongono un intrattenimento multiplo, attraverso il “food & beverage” ed il gaming rappresentato appunto dai flipper e dai videogiochi arcade. Un vero e proprio fenomeno di massa questo che si sta sviluppando negli Stati Uniti e che sta portando all’apertura di questo tipo di locali, i cosiddetti “Barcade”.

Ma cosa sono questi “Barcade” e sarà forse il tempo di farli “arrivare” anche in Italia? Sono locali dove viene offerta una birra artigianale, passione della “mela”, accompagnata da una variegata selezione di giochi arcade e flipper. Così qualche anno fa si è creato un format di vero successo in grado di creare una sinergia tra due passioni americane: la birra e l’intrattenimento e rapidamente il fenomeno si è espanso. Ovviamente, chi ha studiato questi “Barcade” non ha pensato di mettere in pratica una sorta di “concetto di vita”, ma semplicemente ha cercato di associare il cibo al divertimento senza esigenze particolarmente “rivoluzionarie”.

Oggi, dopo qualche evoluzione negli anni, i “Barcade” non offrono solo birra, alcuni aggiungono musica dal vivo ed altri molte tipologie di giochi, ma il concetto base rimane però invariato: l’abbinamento di bevande alcoliche con i videogiochi ed il flipper ed ogni locale ha un proprio “tratto distintivo” che esprime le abitudini della cittadinanza locale.

Una delle città dove questo tipo di offerta è particolarmente interessante è Chicago, la culla del flipper, essendo proprio la sede del più importante produttore di questi giochi, la Stern Pinball: ad oggi si contano nella terza città degli Stati Uniti una decina di “Barcade” che sono destinati a crescere, visto il successo di questa “iniziativa”. Il più importante è l’Emporium che mescola giochi da tavolo a flipper, biliardi e videogiochi arcade: offre una selezione di drink assai variegata, come pure risulta essere l’offerta dell’intrattenimento.

Un concetto leggermente diverso è quello proposto dal brand Headquarters Beercade, molto noto ed in voga a Chicago: propone tanti flipper e videogame vintage, tutti in modalità gratuita, accompagnati dalla musica dal vivo con Dj e vari angoli bar con un locale che si presta ad un pubblico di tutte le età, feste private, cene e tutto l'intrattenimento che si può immaginare. Un diverso format è quello che viene proposto dal barcade Logan Arcade: una location specializzata, sempre con l'accostamento intrattenimento e food & beverage, ma con una selezione di alto livello di giochi.

Il “barcade” è veramente un fenomeno di massa che in America non ha più bisogno di essere spiegato, ma che invece è finito sotto la lente di ingrandimento degli operatori dell’altra parte dell’oceano: ovviamente, si interrogano sulle potenzialità di questo “affare” trasportandolo in Europa. Però, bisogna dire che in America c’è la cultura popolare orientata fortemente all’intrattenimento come pure… alla birra. É anche rilevante che diversamente dall’Italia, negli Usa non si può bere in qualsiasi locale e questo rende l’offerta degli alcolici qualcosa “da ricercare”.

Quello che è certo è che qualunque Paese al mondo ha nella propria cultura popolare il videogame od il flipper, giochi sepolti magari dal tempo: si tratterebbe solo di trovare un modo “commerciale” per rispolverare il tutto, “riesumando” un’offerta che continua a conservare un fascino inimitabile!