Maghi, sfilate in maschera e giocolieri: Coriandolando il Carnevale di Casalgrande si fa in tre

» Casalgrande

Il Carnevale di Casalgrande moltiplica per 3 il divertimento: quest’anno infatti sono previste non una ma ben tre diverse feste tra capoluogo e frazioni. Si parte domenica 4 febbraio a Salvaterra, si prosegue sabato 10 a Casalgrande e si conclude il trittico Martedì Grasso, il 13 febbraio, con una festa in piazza a Villalunga, con protagonista il nido Rodari. Le feste sono rivolte ai bambini, ma sono aperte alla partecipazione corale di tutta cittadinanza.

Diverse le animazioni presenti nei tre diversi appuntamenti. A Salvaterra ci saranno balli in maschera, un mago giocoliere e le mascotte dei cartoni animati più amati dai bambini. A Casalgrande divertimento assicurato con giochi di legno tradizionali e lo spettacolo di giocoleria “La dea flora”. Gran chiusura a Villalunga, con il martedì grasso che sarà animato da una passeggiata in maschera dei bambini.

In ogni appuntamento verranno distribuiti a tutti i bambini dei simpatici gadget. Ma non solo: verranno premiate le maschere più originali, invitiamo quindi tutti a partecipare dando libero sfogo alla propria fantasia. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare i genitori che hanno collaborato con il Comune per l’organizzazione delle manifestazioni, oltre a Salvaterra Eventi.