Reggio Emilia: in gennaio 54 i mezzi sequestrati dalla Municipale per mancata assicurazione

Sono 54 i mezzi privi di assicurazione individuati dalla Polizia municipale di Reggio Emilia, nel solo mese di gennaio 2018. Nella maggior parte dei casi si tratta di macchine in circolazione: solo 14 dei 54 mezzi sequestrati sono stati rinvenuti in stato di abbandono all’interno di parcheggi pubblici (anche se fermi in sosta in spazi pubblici i mezzi devono essere comunque assicurati). Ed altre tre auto in circolazione sono state fermate nella mattinata di ieri, primo febbraio.A finire sul carro attrezzi una Peugeot, che era condotta da un uomo di 41 anni, che stava transitando lungo via Martiri della Bettola, e una Fiat Punto, alla guida della quale era una automobilista, anch’essa di 41 anni, in via Gramsci.E ancora una automobilista, di poco più di 40 anni, è stata fermata in via Beethoven per la mancata copertura assicurativa della Lancia Ypsilon che stava guidando. In questo caso la donna è stata sanzionata anche per aver utilizzato un’auto già sospesa dalla circolazione per la mancata revisione.