Bologna: Neve, situazione strade provinciali – ore 12.30

» Bologna - Viabilità

Tutti i mezzi e gli uomini della Città metropolitana sono in strada dalla serata di ieri per fronteggiare la nevicata di queste ore. In alcune zone della montagna sono caduti anche 60-70 centimetri.

Al momento la situazione è critica soprattutto nella zona di Granaglione (Alto Reno): si sta facendo il possibile per non chiudere le strade dove sono caduti molti alberi e rami.

Nelle strade della montagna sopra i 700 metri le lame spartineve sono in azione da ieri sera alle 20 mentre nelle altre zone sono impegnate dalle 2 di questa notte. Nella prima collina sono caduti dai 15cm, 30/40 cm nelle zone a 500/600m, e 50/70 cm tra i 700/900m.

Il transito è regolare con uso di catene o pneumatici da neve in particolare sopra i 500 metri dove rimane uno strato bianco sulle strade. Ci sono state alcune cadute di alberi anche alle quote più basse dove la neve risulta maggiormente bagnata e pesante, situazioni risolte con l’intervento del personale cantoniere.

Le precipitazioni sono previste in esaurimento dal tardo pomeriggio con rasserenamenti e gelate e per questo sono previsti interventi con mezzi spargisale in serata.